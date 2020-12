Libia, ecco chi cerca la mediazione sul petrolio (Di martedì 1 dicembre 2020) Il capo del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Serraj, presiederà oggi una riunione tra i massimi organismi economici del Paese, vale a dire la Noc, la società petrolifera statale, e la Banca centrale. Secondo le informazioni avute da Formiche.net, alla riunione riservata saranno presenti i rispettivi presidenti, Mustapha Sanalla e Al Siddiq al Kabir, e con loro ci saranno i rappresentanti delle istituzioni, dall’Alto Consiglio tripolino al governo regionale dell’Est (per quanto noto mancherà invece il presidente della Camera dei Rappresentanti, Agila Saleh). Il momento è delicato: mentre la Comunità internazionale, guidata dall’Onu, procede su una serie di contatti politici più o meno ufficiali spingendo per consolidare l’attuale cessato il fuoco e arrivare a una forma di stabilizzazione pacifica – che porti alla revisione degli attuali organismi di governo – per avviare la ... Leggi su formiche (Di martedì 1 dicembre 2020) Il capo del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Serraj, presiederà oggi una riunione tra i massimi organismi economici del Paese, vale a dire la Noc, la società petrolifera statale, e la Banca centrale. Secondo le informazioni avute da Formiche.net, alla riunione riservata saranno presenti i rispettivi presidenti, Mustapha Sanalla e Al Siddiq al Kabir, e con loro ci saranno i rappresentanti delle istituzioni, dall’Alto Consiglio tripolino al governo regionale dell’Est (per quanto noto mancherà invece il presidente della Camera dei Rappresentanti, Agila Saleh). Il momento è delicato: mentre la Comunità internazionale, guidata dall’Onu, procede su una serie di contatti politici più o meno ufficiali spingendo per consolidare l’attuale cessato il fuoco e arrivare a una forma di stabilizzazione pacifica – che porti alla revisione degli attuali organismi di governo – per avviare la ...

L'italia "non è sotto ricatto ma i negoziati richiedono sempre tempo". Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che aggiunge: "la Farnesina e l'intelligence stanno facendo di tutto per ripo ...

Pronto Parlamento: Libia addio…..Di Fabrizio Garavaglia

Ecco come vengono rispettati i diritti civili e le libertà ... il sultano turco ha avviato e imposto una politica aggressiva verso la Libia. Nel silenzio dell’Europa e del nostro Paese, che una volta ...

