Le Vibrazioni pubblicano versione inedita di “Dedicato a Te”

(Di martedì 1 dicembre 2020) Leescono venerdì 4 dicembre sulle piattaforme digitali con "Dedicato a te - Acqua Version" (Artist First) una nuovadello storico brano che segnò l'esordio discografico della band milanese. Il brano, riprodotto e registrato con un emozionante arrangiamento orchestrale, è stato scelto come sigla de "Il silenzio dell`acqua" la fortunata serie televisiva italiana partita a fine novembre e trasmessa in prima serata su Canale 5."Dedicato a te", scritto da Francesco Sarcina, è stato il singolo più venduto in Italia nel 2003 ed è stato il primo brano estratto dal disco d'esordio "Le". Il lancio del brano, rimasto per mesi in vetta a tutte le classifiche, è stato accompagnato da un video di successogirato in due versioni, in piano sequenza, sui Navigli di Milano.