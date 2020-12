Inter, Conte: «Siamo una squadra vera e unita. Eriksen? Poca interdizione» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. PRESTAZIONE – «Se non sei squadra vera, da un punto di vista tattico, di carattere e della voglia, non vieni qui a vincere, specie in questo momento. Partita nella quale abbiamo strameritato di vincere, e potevamo evitare sofferenze inutili. Il Borussia oggi è la migliore del girone, ma Siamo vivi ed il merito è dei ragazzi: quando hanno questo spirito, voglia di aiutarsi, diventiamo un problema per le altre. Lukaku ha detto che è uno dei 25? Ha ragione, io chiedo una crescita di responsabilità da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Antonio, allenatore dell’, ha commentato la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League Antonio, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. PRESTAZIONE – «Se non sei, da un punto di vista tattico, di carattere e della voglia, non vieni qui a vincere, specie in questo momento. Partita nella quale abbiamo strameritato di vincere, e potevamo evitare sofferenze inutili. Il Borussia oggi è la migliore del girone, mavivi ed il merito è dei ragazzi: quando hanno questo spirito, voglia di aiutarsi, diventiamo un problema per le altre. Lukaku ha detto che è uno dei 25? Ha ragione, io chiedo una crescita di responsabilità da ...

