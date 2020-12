Cocaina nascosta dietro pannelli auto | arrestato 47enne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – Un romano di 47 anni e’ statodagli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, durante uno dei consueti posti di controllo finalizzati al contrasto e al monitoraggio del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere. L’uomo, alla guida di un’vettura, e’ stato fermato in piazza Urbania e da subito, ad insospettire i poliziotti, e’ stato il suo nervosismo soprattutto quando, l’unita’ cinofila ‘Kara’, ha iniziato a segnalare con insistenza la presenza di stupefacenteposteriori del veicolo. A quel punto, dopo averli smontati, gli agenti hanno scoperto la presenza di 10 buste in cellophane del tipo sottovuoto per alimenti, contenenti ognuna altre bustine con all’internoper un totale di 4555 dosi pari a circa ...