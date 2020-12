Canale5 | palinsesti inverno 2021 | Daydreamer in prima serata | tornano Cesare Bocci e Scherzi a Parte

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 1 dicembre 2020) Can Yaman, Maria De Filippi, la fortunata serie tv turca, approderà in pianta stabile in prime time. Proseguirà il filone reality, arriveranno nuove fiction e ritornerà, aprirà il nuovo anno aggiornando il proprio prime time, tra novità, rinze e conferme. Neiinvernali della rete ammiraglia Mediaset che coprono il periodo dal 9 gennaio al 6 marzo, ci sarà spazio per l’approfondimento culturale, ma anche alla certezza granitica di volti noti come Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Ecco i dettagli. Nel perimetro della, Live Non è la D’Urso proseguirà il suo cammino domenicale anche in. Il lunedì, spazio al Grande Fratello VIP: con l’anno ...