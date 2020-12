Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid premiata in rappresentanza di tutte le persone che combattono il virus (Di martedì 1 dicembre 2020) È il 9 marzo 2020 quando Alessia Bonari, 23 anni, infermiera in un ospedale a Milano, posta un selfie del suo viso segnato da ore con la mascherina. l’infermiera nel post racconta la stanchezza alla fine dei turni massacranti e mostra i lividi lasciati dai dispositivi di protezione. Ma la paura non le ha impedito di continuare a prendersi cura dei pazienti insieme ai suoi colleghi e così è diventata il simbolo della lotta al Covid. Per questo oggi è stata premiata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) dal presidente Gabriele Ferrieri, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Durante la presentazione di oggi, sono anche state svelate le 11 categorie di progetti innovativi che verranno premiati durante la cerimonia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) È il 9 marzo 2020 quando, 23 anni, infermiera in un ospedale a Milano, posta un selfie del suo viso segnato da ore con la mascherina.nel post racconta la stanchezza alla fine dei turni massacranti e mostra i lividi lasciati dai dispositivi di protezione. Ma la paura non le ha impedito di continuare a prendersi cura dei pazienti insieme ai suoi colleghi e così è diventata ilal. Per questo oggi è statadall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) dal presidente Gabriele Ferrieri, nella sala stampaCamera dei Deputati. Durante la presentazione di oggi, sono anche state svelate le 11 categorie di progetti innovativi che verranno premiati durante la cerimonia ...

