Usa | Biden sceglie un team di sole donne alla comunicazione

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) È la prima volta che succede Il riconteggio dei voti, a seguito delle elezioni presidenziali USA del tre novembre, non ha portato voti in più all’attuale Presidente Donald Trump ma anzi ha conferito qualche altra manciata di consensi a Joe. Leggi anche: USA, è iniziata la transizione di poteri. Via libera di Trump Il candidato democratico ha vinto le elezioni e sta affrontando la transizione: dal 20 novembre prenderà pieni poteri e si insedieràCasa Bianca. In questo periodo è così partito il passaggio di consegne da un entourage all’altro con tanto di informativa da parte dell’intelligence. Sta prendendo forma pure lo staff che lavorerà a stretto contatto con Joe, che nelle ultime ore ha annunciato una svolta storica. President-electand Vice President-elect Harris today announced new members ...