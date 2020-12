Tutto confermato: Pillon nuovo allenatore della Triestina, è ufficiale (Di lunedì 30 novembre 2020) Come avevamo riportato in esclusiva, la Triestina con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Carmine Gautieri e di aver affidato la panchina della prima squadra a Giuseppe Pillon che si è legato al club fino al 2022. Questa la nota del club giuliano: “U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Carmine Gautieri, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione messa quotidianamente a disposizione della causa alabardata”. Ufficializzato anche Pillon: “U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra a Giuseppe ‘Bepi’ ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Come avevamo riportato in esclusiva, lacon una nota sul proprio sito, ha annunciato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Carmine Gautieri e di aver affidato la panchinaprima squadra a Giuseppeche si è legato al club fino al 2022. Questa la nota del club giuliano: “U.S.Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnicoprima squadra Carmine Gautieri, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione messa quotidianamente a disposizionecausa alabardata”. Ufficializzato anche: “U.S.Calcio 1918 comunica di aver affidato il ruolo diprima squadra a Giuseppe ‘Bepi’ ...

