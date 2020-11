Traffico Roma del 30-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) LuceverdeBuongiorno In redazione Massimo pesche alle cose già segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra lo svincolo per La Prenestina e quello per laL’Aquila si aggiungono le cose sulla carreggiata in giornata della diramazionesud e l’appia che arriva in città della diramazioneSud trova brevi code per entrare sul Raccordo Anulare Code in entrata aanche sul tratto Urbano dell’a24 dalla tangenziale est e in tangenziale all’altezza dello svincolo Salaria direzione Stadio Olimpico auto in colonna peranche sulla Cassia sulla Flaminia e sulla Salaria invece se posso entrare Non segna amiamo ritardi sulla lineaCassino per problemi tecnici nei pressi di Valmontone e in chiusura il consueto appello restiamo a ...