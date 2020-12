Torvaianica, i Carabinieri intervengono per una lite in casa ma…trovano una piantagione di marijuana (FOTO) (Di lunedì 30 novembre 2020) Hanno chiamato i Carabinieri per una lite, loro sono intervenuti, ma in casa hanno trovato la droga. E’ per questo motivo che nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una 45enne romana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti La singolare attività parte da una richiesta di intervento effettuata al numero di emergenza 112 per una lite in famiglia, all’interno di un’abitazione, da una persona coinvolta nella lite e che stava effettuando la telefonata, che ad un tratto dichiarava con insistenza di non aver più bisogno dell’intervento dei Carabinieri. Insospettito da tale circostanza, il militare, operatore della Centrale Operativa, ha deciso di inviare comunque la pattuglia della Stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Hanno chiamato iper una, loro sono intervenuti, ma inhanno trovato la droga. E’ per questo motivo che nel pomeriggio di ieri, idella Compagnia di Pomezia hanno arrestato una 45enne romana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti La singolare attività parte da una richiesta di intervento effettuata al numero di emergenza 112 per unain famiglia, all’interno di un’abitazione, da una persona coinvolta nellae che stava effettuando la telefonata, che ad un tratto dichiarava con insistenza di non aver più bisogno dell’intervento dei. Insospettito da tale circostanza, il militare, operatore della Centrale Operativa, ha deciso di inviare comunque la pattuglia della Stazione ...

