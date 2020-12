Sci alpino: niente superG a St. Moritz per Mikaela Shiffrin. L’obiettivo è ritrovare la forma migliore nelle discipline tecniche (Di lunedì 30 novembre 2020) La notizia era nell’aria, ora è ufficiale. Mikaela Shiffrin si sta allenando per ritrovare la forma migliore, che è lontana dal top degli anni passati soprattutto in velocità, e al momento il lavoro sembra concentrato più su gigante e slalom. Motivo per cui la fuoriclasse americana, 66 vittorie e 97 podi in Coppa del Mondo, reduce da un 2° e 5° posto negli slalom di Levi e dall’assenza a Lech in parallelo, ha deciso di saltare il prossimo weekend di gare veloci a St. Moritz (dove sabato 5 e domenica 6 dicembre si correranno due superG), per concentrarsi sulla messa a punto dei particolari da gare e sul training tra le porte strette e larghe. L’idea attuale non è quella di provare a vincere la Coppa del Mondo, non ci sono tali possibilità al momento, ma di tornare ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) La notizia era nell’aria, ora è ufficiale.si sta allenando perla, che è lontana dal top degli anni passati soprattutto in velocità, e al momento il lavoro sembra concentrato più su gigante e slalom. Motivo per cui la fuoriclasse americana, 66 vittorie e 97 podi in Coppa del Mondo, reduce da un 2° e 5° posto negli slalom di Levi e dall’assenza a Lech in parallelo, ha deciso di saltare il prossimo weekend di gare veloci a St.(dove sabato 5 e domenica 6 dicembre si correranno due), per concentrarsi sulla messa a punto dei particolari da gare e sul training tra le porte strette e larghe. L’idea attuale non è quella di provare a vincere la Coppa del Mondo, non ci sono tali possibilità al momento, ma di tornare ...

gianmilan76 : La notizia era nell'aria. In questo momento l'idea di Mika non è quella di puntare alla Coppa generale #Sci… - OA_Sport : La notizia era nell'aria. In questo momento l'idea di Mika non è quella di puntare alla Coppa generale #Sci… - vikingmetal : tu apri la pista da sci e io poi ti dico cosa ti accade quando gli esseri umani sciano in gruppo numeroso #covid19elosci di fondo e alpino - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ?? #SantaCaterina: gigantisti azzurri pronti Gare inedite per la #CdM su una pista insidiosa ???? - PaoloFM : Mentana spiega che alle richieste delle regioni dell'arco all'alpino si è aggiunto l'Abruzzo perché anche lì ci son… -