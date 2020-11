Immortals Fenyx Rising svela l' estensione Twitch Monster Hunt in un nuovo trailer

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Prima del lancio di, Ubisoft ha rivelato la nuova". L'consente di catturare mostri e completare le sfide al fine di ricevere ricompense in-game. Ilpubblicato ci mostra l'in azione. Insieme a un Potion Resources Pack, i giocatori possono anche sbloccare skin per armi. L'è disponibile fino al 14 dicembre come parte di un evento a tempo limitato, quindi se volete delle skin per arco, spada e per il vostro martello, potrebbe interessarvi. Leggi altro...