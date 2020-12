Dpcm Natale: Firenze terrà una linea rigorosa, lo annuncia Nardella (Di lunedì 30 novembre 2020) La linea che terro' a Firenze sara' rigorosa perche' le prossime feste non si trasformino in una' trappola' che scateni una terza ondata nella nostra citta, afferma Nardella Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 novembre 2020) Lache terro' asara'perche' le prossime feste non si trasformino in una' trappola' che scateni una terza ondata nella nostra citta, afferma

lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - fanpage : ?? Nuovo Dpcm Cosa cambia dal 3 Dicembre, tutte le misure che verranno adottate dal Governo - SchwoarzMola : RT @ticchiolina: Non oso pensare ad una nuova spiegazione sui congiunti per il DPCM di Natale. - ticchiolina : Non oso pensare ad una nuova spiegazione sui congiunti per il DPCM di Natale. -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale HTTP/1.1 Server Too Busy