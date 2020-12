Dl sicurezza: da Camera ok a fiducia con 298 sì (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Con 298 voti a favore e 224 contrari e nessun astenuto, la Camera ha concesso al governo la fiducia posta sul decreto legge sicurezza che interviene in materia di immigrazione, daspo urbano per i violenti, contrasto all’utilizzo distorto del web e disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il testo sostituisce le norme introdotte con i cosiddetti decreti Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Con 298 voti a favore e 224 contrari e nessun astenuto, laha concesso al governo laposta sul decreto leggeche interviene in materia di immigrazione, daspo urbano per i violenti, contrasto all’utilizzo distorto del web e disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il testo sostituisce le norme introdotte con i cosiddetti decreti Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

