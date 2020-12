Dayane Mello ha preso una decisone tristissima: i fan increduli (Di lunedì 30 novembre 2020) Dayane Mello ha preso una decisione: mai più così tanto tempo senza vedere e sentire la figlia. Abbandonerà anche lei la casa più spiata d’Italia? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@DayaneMelloreal) La modella brasiliana è indubbiamente una delle protagoniste più agguerrite e discusse del Grande Fratello Vip. In questo momento è in nomination insieme a Selvaggia Roma, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini. A preoccupare Dayane però non è la nomination, piuttosto la mancanza insostenibile della figlia, Sofia, al punto di iniziare a pensare di abbandonare la Casa del Gf Vip 5. La bella brasiliana è stata al centro ... Leggi su kronic (Di lunedì 30 novembre 2020)hauna decisione: mai più così tanto tempo senza vedere e sentire la figlia. Abbandonerà anche lei la casa più spiata d’Italia? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) La modella brasiliana è indubbiamente una delle protagoniste più agguerrite e discusse del Grande Fratello Vip. In questo momento è in nomination insieme a Selvaggia Roma, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini. A preoccupareperò non è la nomination, piuttosto la mancanza insostenibile della figlia, Sofia, al punto di iniziare a pensare di abbandonare la Casa del Gf Vip 5. La bella brasiliana è stata al centro ...

