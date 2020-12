Covid, contagi in calo: 16.377 positivi nelle ultime 24 ore, ma ancora 672 morti. I dati delle Regioni (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid, contagi in calo. La curva delle infezioni in flessione: sono 16.377 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo le ultime notizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono il bollettino registra altri 672 morti, che portano il totale a 55.576 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. nelle ultime 24 ore sono 130.524 tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.744, con un calo di 9 unità. È l’Emilia Romagna la regione più colpita. Ma vediamo, nel dettaglio, l’andamento epidemiologico di alcune delle nostre Regioni. Covid, contagi in calo. Ecco le Regioni più ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020)in. La curvainfezioni in flessione: sono 16.377 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo lenotizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono il bollettino registra altri 672, che portano il totale a 55.576 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.24 ore sono 130.524 tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.744, con undi 9 unità. È l’Emilia Romagna la regione più colpita. Ma vediamo, nel dettaglio, l’andamento epidemiologico di alcunenostrein. Ecco lepiù ...

