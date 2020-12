Coronavirus | i numeri in chiaro Taliani | «Per Natale sarà importante individuare i casi civetta»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 novembre 2020) Alla vigilia delle vacanze die alle porte di un nuovo Dpcm che potrebbe limitare la libertà di festeggiarle, gli occhi sono tutti puntati sui. E la speranza è che il trend di decrescita dei contagi da Covid-19, ormai annunciato dagli esperti possa continuare. Al quarto giorno consecutivo di contagi in diminuzione, il bollettino di oggi sembra non aver deluso le previsioni. Al netto dei 45 mila tamponi in meno, i 16.377 nuoviosservati in 24 ore registrano un ulteriore calo della curva epidemica. Ma per capire meglio quali sono i dati che potrebbero confermare o smentire l’effettivo calo netto, Gloriacerca di mettere, ancora una volta, iin. Prima dell’intervista quindi l’infettivologa tiene a specificare quali dati bisogna guardare per ...