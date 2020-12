Calcio, Stephanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev. È la prima donna ad arbitrare un match di Champions League maschile (Di lunedì 30 novembre 2020) Juventus-Dinamo Kiev, in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 21.00, rappresenterà un momento storico ed estremamente significativo per la classe arbitrale femminile nel mondo del Calcio. Stephanie Frappart, designata per il match di Torino, sarà infatti la prima donna della storia ad arbitrare una sfida di Champions League maschile. La 36enne francese sta progressivamente abbattendo un muro dopo l’altro, come dimostrano gli svariati primati stabiliti nel corso delle ultime stagioni nell’ambito del Calcio maschile. Frappart è stata infatti la prima donna a dirigere ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020), in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 21.00, rappresenterà un momento storico ed estremamente significativo per la classe arbitrale femminile nel mondo del, designata per ildi Torino, sarà infatti ladella storia aduna sfida di. La 36enne francese sta progressivamente abbattendo un muro dopo l’altro, come dimostrano gli svariatiti stabiliti nel corso delle ultime stagioni nell’ambito delè stata infatti laa dirigere ...

