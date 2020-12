Al via la riforma sul monitoraggio degli investimenti pubblici (Di lunedì 30 novembre 2020) di Mario Turco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti L’approvazione da parte del Cipe della delibera che dà il via libera alla riforma sul monitoraggio degli investimenti pubblici è un passaggio davvero importante per il nostro Paese. Si tratta di una riforma che il MoVimento 5 Stelle ha sempre ritenuto indispensabile: denominata “programmi-progetti” e approvata il 26 novembre al CIPE, essa dà attuazione all’art.41 del decreto-legge “Semplificazione”, rendendo operativa la legge istitutiva del Codice Unico di Progetto (CUP). L’identificazione puntuale degli investimenti pubblici attraverso il CUP consentirà di conoscere lo stato di realizzazione ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 30 novembre 2020) di Mario Turco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agliL’approvazione da parte del Cipe della delibera che dà il via libera allasulè un passaggio davvero importante per il nostro Paese. Si tratta di unache il MoVimento 5 Stelle ha sempre ritenuto indispensabile: denominata “programmi-progetti” e approvata il 26 novembre al CIPE, essa dà attuazione all’art.41 del decreto-legge “Semplificazione”, rendendo operativa la legge istitutiva del Codice Unico di Progetto (CUP). L’identificazione puntualeattraverso il CUP consentirà di conoscere lo stato di realizzazione ...

