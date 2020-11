Selena Gomez: il reboot di Bayside School fa ironia sul suo trapianto ed è polemica (Di domenica 29 novembre 2020) I fan di Selena Gomez si sono scagliati contro Peacock per un episodio del reboot di Bayside School (Saved by the bell) contenente battute infelici sulla cantante e il suo trapianto di rene. Sono trascorsi solo pochi giorni da quando su Peacock ha esordito Saved by the bell, reboot di Bayside School, la serie tv prodotta dal 1989 al 1993, eppure lo show è già finito al centro di una polemica. Nelle scorse ore, infatti, sui social è esplosa una protesta dopo che i fan di Selena Gomez hanno scoperto che un recente episodio dello show contiene battute sul suo trapianto di rene. Peacock si è scusato per il fatto che il sesto episodio di Bayside ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) I fan disi sono scagliati contro Peacock per un episodio deldi(Saved by the bell) contenente battute infelici sulla cantante e il suodi rene. Sono trascorsi solo pochi giorni da quando su Peacock ha esordito Saved by the bell,di, la serie tv prodotta dal 1989 al 1993, eppure lo show è già finito al centro di una. Nelle scorse ore, infatti, sui social è esplosa una protesta dopo che i fan dihanno scoperto che un recente episodio dello show contiene battute sul suodi rene. Peacock si è scusato per il fatto che il sesto episodio di...

