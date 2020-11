Napoli | sorpresi nella sala scommesse a guardare la partita | locale chiuso dalla Polizia

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 29 novembre 2020). Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Lazio dove hanno verificato che unaera in attività e che, al suo interno, c’erano alcune persone intente aun incontro di calcio in tv. I poliziotti hanno sanzionato il gestore, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.