LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike dà spettacolo, finisce in parità! (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è Mike Tyson? – Chi è Roy Jones Jr. 6.29 Tyson: “Hai incassato bene, ti rispetto molto (riferendosi a Jones). A volte i 2 minuti dei round sono sembrati 3. A volte invece sarei voluto andare avanti. Sono semplicemente felice di essere qui. Sono felice di aver avuto l’opportunità di combattere per 8 round, anche se con differenti regole. Ho reagito bene agli attacchi veloci di Jones”. 6.28 Jones: “A me non sta bene questo pareggio, non mi soddisfa, ma lo accetto”. 6.28 Tyson: “Mi va bene questo risultato, ho intrattenuto le persone e dato ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è? – Chi è RoyJr. 6.29: “Hai incassato bene, ti rispetto molto (riferendosi a). A volte i 2 minuti dei round sono sembrati 3. A volte invece sarei voluto andare avanti. Sono semplicemente felice di essere qui. Sono felice di aver avuto l’opportunità di combattere per 8 round, anche se con differenti regole. Ho reagito bene agli attacchi veloci di”. 6.28: “A me non sta bene questo pareggio, non mi soddisfa, ma lo accetto”. 6.28: “Mi va bene questo risultato, ho intrattenuto le persone e dato ...

zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike sul ring! “Voglio fare male è la volontà di Dio!” - #Tyson-Roy… - zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike impressiona subito con un gancio sinistro! - #Tyson-Roy #Jones… - zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: si comincia! Iron Mike torna sul ring dopo 15 anni! - #Tyson-Roy #Jones… - OA_Sport : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: si comincia! Iron Mike torna sul ring dopo 15 anni! - zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: in corso i sottoclou poi toccherà ad Iron Mike - #Tyson-Roy #Jones… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Mike LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike in vantaggio a 2 round dal termine OA Sport LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: in corso i sottoclou, poi toccherà ad Iron Mike

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tut ...

Diretta Tyson vs Jones jr/ Streaming video tv: il risultato del ritorno di Iron Mike

Diretta Tyson vs Jones jr streaming video tv: il ritorno di Iron Mike contro un altro veterano del ring nella grande notte di boxe da Los Angeles.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tut ...Diretta Tyson vs Jones jr streaming video tv: il ritorno di Iron Mike contro un altro veterano del ring nella grande notte di boxe da Los Angeles.