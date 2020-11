F1, incidente Gp Bahrain: cos’è l’halo che ha salvato la vita di Grosejan (Di domenica 29 novembre 2020) Romain Grosjean è rimasto coinvolto in un incidente quasi mortale. Il pilota si è salvato grazie ad un particolare elemento, l’halo Questa domenica pomeriggio un gravissimo incidente ha colpito il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 29 novembre 2020) Romain Grosjean è rimasto coinvolto in unquasi mortale. Il pilota si ègrazie ad un particolare elemento,Questa domenica pomeriggio un gravissimoha colpito il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

SkySportF1 : .@RGrosjean attualmente in ospedale per accertamenti: foto e video dell'incidente #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - RaiNews : #BahrainGP #Grosjean impressionanti le prime immagini della regia della Formula 1, che mostrano l'incidente poco do… - SkySportF1 : Il team principal della @HaasF1Team parla delle condizioni di Romain #Grosjean dopo l'incidente #BahrainGP ????… - SalvatoreSamp : RT @tempoweb: Partenza choc nel #gpbahrein Terrore in pista: la monoposto di #grosjean si spezza in due e va a fuoco - Giorgioooh : RT @rtl1025: ?? Ecco la reazione dei nostri speaker al terribile incidente di Romain #Grosjean durante il primo giro del #GPBahrain @SkySp… -