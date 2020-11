È morto l’attore che interpretava Dart Vader, David Prowse, aveva 85 anni (Di domenica 29 novembre 2020) Era Darth Vader nella trilogia originale di «Star Wars», l’attore David “Dave” Prowse, si è spento all’età di 85. La sua morte è stata annunciata sulla pagina Facebook dedicata all’attore, da Jason Joiner, un producer di eventi che aveva lavorato con lui. Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) Era Darth Vader nella trilogia originale di «Star Wars», l’attore David “Dave” Prowse, si è spento all’età di 85. La sua morte è stata annunciata sulla pagina Facebook dedicata all’attore, da Jason Joiner, un producer di eventi che aveva lavorato con lui.

ilpost : È morto David Prowse, l’attore che interpretava Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars: aveva 85 anni.… - RepSpettacoli : È morto David Prowse, l'attore che interpretava Darth Vader in Guerre Stellari [aggiornamento delle 11:37] - mastro_fede : Morto L attore che interpretava Darth Fener di Star Wars?? - danieledv79 : RT @RepSpettacoli: È morto David Prowse, l'attore che interpretava Darth Vader in Guerre Stellari [aggiornamento delle 11:26] - repubblica : RT @RepSpettacoli: È morto David Prowse, l'attore che interpretava Darth Vader in Guerre Stellari [aggiornamento delle 11:26] -

