DayDreamer non andrà in onda al posto di Uomini e donne: anticipazioni 29 novembre e 6 dicembre (Di domenica 29 novembre 2020) DayDreamer non andrà in onda al posto di Uomini e donne almeno non durante il Ponte dell'Immacolata in cui il dating show di Maria de Filippi rimarrà in panchina lasciando spazio a due film natalizi in prima visione. In molti si aspettavano di vedere la serie turca in onda domenica 6 dicembre, lunedì 7 e martedì 8 ma non sarà così, salvo cambiamenti. Al posto di Uomini e donne andranno un film al lunedì e uno al martedì e questo lascia pensare che anche durante le vacanze natalizie vere e proprie i fan non si ritroveranno in onda Can e Sanem bensì vecchi e nuovi film di Natale in replica. Quando ne avremo conferma ufficiale? Al momento Mediaset tace, almeno in via ufficiale, ma c'è ...

