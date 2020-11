Dario Argento e Paolo Genovese al Vanity Fair Stories | «La paura di avere paura»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 29 novembre 2020) Paura e solitudine, inquietudine e speranza. Sono questi i temi di cui Dario Argento e Paolo Genovese discutono al Vanity Fair Stories, protagonisti di un appassionante confronto moderato da Malcom Pagani. «Dario è il maestro della paura per immagini. Dopo di lui, film di paura così meravigliosi non ne ho più visti», spiega Genovese che, nel numero di Vanity Fair dal titolo Supereroi, ha voluto proprio Argento come penna ospite, autore di un pezzo molto forte dedicato proprio alla paura. «Io francamente ho para della paura. Non sono confortato da nulla in questi momenti così difficili che stiamo passando» spiega Dario Argento in collegamento. «Ho una gran paura non solo di prendere il virus, ma anche che succedano cose orribili e spaventose che non sono neanche vicine ai miei pensieri».