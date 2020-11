Azzolina dice no all’apertura delle scuole la domenica

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 29 novembre 2020) . Il ministro dell’istruzione è stata ospite di Barbara D’Urso nella sua trasmissionele in onda su Canale 5. Durante la sua intervista ha ribadito come non sia fattibile aprire lela. Al riguardo ha spiegato: “Il sabato tanti ragazzi vanno già a scuola, soprattutto al L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Renzi vuole riaprire leil 4 maggio Boccia in audizione sul Covid-19 Colletti soddisfatto dei fondi per l’edilizia scolastica Anna Ascani parla della riapertura: “Impegno condiviso” Lenon chiudono, soddisfatta LuciaBonafede non vuole aprire ledi