Amelia Parente e Giampaolo Letta | «Il presente nasce dal futuro»

(Di domenica 29 novembre 2020) Un racconto per educare alla solidarietà. Amelia Parente, direttore delle risorse umane e delle comunicazioni di Roche Italia, multinazionale farmaceutica che da oltre un secolo si adopera per l’innovazione terapeutica, ha istituito un premio per invitare gli uomini a raccontare come siano stati a fianco di donne costrette ad affrontare la malattia. «Ogni storia vincitrice diventa poi un cortometraggio, che va nelle sale cinematografiche per sensibilizzare il pubblico sulla malattia, che non è di chi ce l’ha ma della comunità», ha spiegato la Parente, sul palco virtuale del Vanity Fair Stories insieme a Giampaolo Letta, Ceo di Medusa Film.