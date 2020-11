‘Uomini e Donne’ | volano ancora accuse tra un’ex tronista e la sua ‘non scelta’ | “Io ho fame di follower? La prima cosa che hai fatto fuori dal programma è chiedere la spunta blu su Instagram!”

Leggi su isaechia

(Di sabato 28 novembre 2020)tra Jessica Antonini e la sua non scelta Simone Florian. L’exe il suo ex corteggiatore, dopo aver già avuto un battibecco social nelle scorse settimane, sono tornati a punzecchiarsi. Questa volta tutto è partito da una diretta sul profilo Instagram Fralof di cui è stata ospite la Antonini. La ragazza, che nelha conosciuto Davide Lorusso con cui attualmente fa coppia fissa, ha parlato del suo percorso nel dating show e, riferendosi a Simone, l’ha descritto come un ragazzo che hadi. Questa dichiarazione non hapiacere all’ex corteggiatore che con delle storie ha voluto replicare: Ci eravamo sentiti in privato dove sembrava tutto finito, invece puntualmente vengo riaccusato. Nella diretta ...