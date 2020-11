Serie A, Benevento-Juventus: dove vedere il match del Vigorito (Di sabato 28 novembre 2020) Benevento Juventus streaming – La Juventus torna in campo per la nona giornata di Serie A. I bianconeri saranno ospiti del Benevento al Vigorito. Il match è in programma sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 18.00. La squadra allenata da Pirlo viene da due vittorie consecutive dopo la sosta. L’ultima in Champions contro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 28 novembre 2020)streaming – Latorna in campo per la nona giornata diA. I bianconeri saranno ospiti delal. Ilè in programma sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 18.00. La squadra allenata da Pirlo viene da due vittorie consecutive dopo la sosta. L’ultima in Champions contro L'articolo

juventusfc : KICK-OFF | ?? | È iniziata #BeneventoJuve ?????????? ??????????????, ancora una volta, #FINOALLAFINE! ?? #ForzaJuve LIVE ??… - SkySport : Inzaghi: 'Juve stratosferica. CR7 out? C'è Dybala. Maradona mi rincuorò dopo Istanbul' ? - SkySport : Benevento-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #BeneventoJuventus… - GiAdUzZoLa90 : Magari cambiarne 2 subito per provare ad espugnare il temibilissimo Benevento che fino all’altro ieri giocava in se… - Futbol1218 : Serie A ???? Gol de Benevento 1-1 Gaetano letizia ? -