Proibire la cannabis non serve a niente | i ragazzi sanno dove trovarla facilmente È arrivata l’ora di legalizzarla? – Il report

Leggi su open.online

(Di sabato 28 novembre 2020) Comprareè facile, anzi, facilissimo. Lo pensa la stragrande maggioranza dei consumatori abituali tra i giovani, o almeno lo pensava certamente nel 2019, prima della pandemia da Coronavirus. È uno dei dati contenuti nella relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, elaborata dal Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del consiglio, il documento annuale che contiene i dati più aggiornati in tema di sostanze stupefacenti e loro consumo. Sebbene ci si riferisca ad un anno fa e mai come quest’anno ogni tipo di consumo sia stato stravolto, è interessante leggere che tra i giovani, quando si parla di, l’82% di chi l’ha utilizzata saprocurarsela e per l’83,8% è proprio un gioco da. L’acquisto infatti, viene definito, facile. ...