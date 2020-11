Pollo alla birra | la ricetta golosa con soli due ingredienti pronta in 10 minuti

Leggi su altranotizia

(Di sabato 28 novembre 2020): vi proponiamo lasemplice e veloce, con pochissimisolamente in 10Ilè uno dei piatti preferiti dai bambini ed ammettiamolo, anche dagli adulti. La sua carne bianca e morbida perfetta con le cotture in forno o in padella si presta a tutte quelle preparazioni golose come sughi e braci oppure su piastre roventi generando una crosticina invitante e succulenta. Prepararlo non è per nulla complicato e con un po’ di fantasia otterremo dei secondi piatti davvero golosi! Oggi vogliamo proporvi unapiuttosto interessante, si prepara davvero in pochissimie siamo proprio sicuri che ci sarà da leccarsi i baffi! Vediamo cosa ci ...