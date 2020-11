Lombardia zona arancione | respiro di sollievo dei commerciati | «Bisogna evitare un altro stop a Natale»

(Di sabato 28 novembre 2020) Qualche minuto dopo, l'annuncio del presidente della Regione Attilio Fontana: si passa in, l'ordinanza del ministro della Salute verrà pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale ed entrerà ...

LegaSalvini : #LOMBARDIA ZONA ARANCIONE, #FONTANA: 'GRAZIE AI SACRIFICI DEI LOMBARDI' - SkyTG24 : #Covid19 Calabria, Lombardia e Piemonte diventano #zonaarancione dal 29. #Zonagialla per Liguria e Sicilia - TgrPiemonte : +++ #Covid, il Piemonte diventa zona arancione insieme a Lombardia e Calabria. L'ordinanza del ministro Speranza en… - zazoomblog : Zona arancione la Puglia non migliora. Calabria Liguria Lombardia Piemonte e Sicilia invece sì Montanaro: Rt la pro… - robertoanino : RT @TgrPiemonte: +++ #Covid, il Piemonte diventa zona arancione insieme a Lombardia e Calabria. L'ordinanza del ministro Speranza entrerà i… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Da domani a Milano e in Lombardia varrà la zona arancione. Un vademecum per capire quali restrizioni restano e quali cadono ...Alla fine passa la linea del ministro della Salute Roberto Speranza: l'Italia non sarà un'unica zona di rischio ... Con una novità: passa la linea del ministro della Salute: Calabria, Lombardia e ...