L'Iss avverte: la curva è in calo ma sarà un Natale 'Covid'. "Evitare spostamenti e aggregazioni" (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Il calo della curva epidemica ormai è conclamato, e anche gli ospedali iniziano a respirare, ma non è il momento di abbassare la guardia per non ripetere gli errori di agosto: "Dobbiamo dirlo con chiarezza, sarà un Natale diverso, un Natale Covid. Il primo e speriamo l'ultimo". Nel consueto punto stampa settimanale a commento dei dati della Cabina di Regia, all'indomani della decisione di abbassare il livello di allerta in diverse regioni tra cui Lombardia e Piemonte, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, avverte: "I dati dell'epidemia migliorano, ma non dobbiamo assolutamente rallentare le misure e rilassarci. Il sovraccarico è ancora alto in moltissime regioni". Perché "la curva si appiattisce ma è ancora molto ... Leggi su agi (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Ildellaepidemica ormai è conclamato, e anche gli ospedali iniziano a respirare, ma non è il momento di abbassare la guardia per non ripetere gli errori di agosto: "Dobbiamo dirlo con chiarezza,undiverso, un. Il primo e speriamo l'ultimo". Nel consueto punto stampa settimanale a commento dei dati della Cabina di Regia, all'indomani della decisione di abbassare il livello di allerta in diverse regioni tra cui Lombardia e Piemonte, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro,: "I dati dell'epidemia migliorano, ma non dobbiamo assolutamente rallentare le misure e rilassarci. Il sovraccarico è ancora alto in moltissime regioni". Perché "lasi appiattisce ma è ancora molto ...

