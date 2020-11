Lenti d’ingrandimento: dove trovare online modelli portatili per il fai da te (Di sabato 28 novembre 2020) Una lente d’ingrandimento è un oggetto particolarmente suggestivo, grazie al passato glorioso che questi strumenti hanno avuto. Nell’immaginario collettivo infatti una lente d’ingrandimento rievoca i primi ausili di lettura che solo i più ricchi potevano concedersi e le grandi ricerche investigative della polizia dell’epoca che con le Lenti ricercava elementi e indizi sulla scena del crimine. A di là dell’interesse “romanzesco” che questo strumento continua ad avere, la lente di ingrandimento è però un utensile tutt’ora particolarmente utile e molto utilizzato in determinati ambiti professionali e domestici. Si tratta infatti di un congegno che non teme la prova del tempo e che continua a risultare fondamentale in tutti i frequenti casi in cui è necessario produrre un’immagine di dimensioni maggiori dell’oggetto osservato. Questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020) Una lenteè un oggetto particolarmente suggestivo, grazie al passato glorioso che questi strumenti hanno avuto. Nell’immaginario collettivo infatti una lenterievoca i primi ausili di lettura che solo i più ricchi potevano concedersi e le grandi ricerche investigative della polizia dell’epoca che con lericercava elementi e indizi sulla scena del crimine. A di là dell’interesse “romanzesco” che questo strumento continua ad avere, la lente di ingrandimento è però un utensile tutt’ora particolarmente utile e molto utilizzato in determinati ambiti professionali e domestici. Si tratta infatti di un congegno che non teme la prova del tempo e che continua a risultare fondamentale in tutti i frequenti casi in cui è necessario produrre un’immagine di dimensioni maggiori dell’oggetto osservato. Questo ...

CorriereCitta : Lenti d’ingrandimento: dove trovare online modelli portatili per il fai da te - chalamends : @WONDERSAPPHlRE Ma davvero? Io ho visto solo mezzo secondo durante imb, alla fine. Stasera me lo guardo tutto con l… - markingegno1899 : @auro_milan Non disdico quella fogna perchè sono Milanpatico. Guardo solo le partite, ma ieri sera ho voluto fare u… - Rednerd6 : Io odio passare per stan di un Vip, ma vedere i Fandom di Oppini e Matilde buttare cacca su Maria Teresa per la qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Lenti d’ingrandimento Serie B DAZN 8a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News