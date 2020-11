La Lattoferrina e le vitamine non raccomandate per la cura a domicilio dei malati COVID (Di sabato 28 novembre 2020) Un domumento del CTS che metta ordine nella giungla di linee guida presenti per la cura a domicilio dei malati di COVID-19. Ne parla Repubblica che spiega che le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione civile sono state approvate ieri anche se il documento va ancora ritoccato. Viene sottolineata l’importanza del saturimetro. E viene fatta chiarezza sull’utilizzo di integratori vitaminici e sostanze come la Lattoferrina «L’utilizzo diffuso di questo strumento potrebbe ridurre gli accessi potenzialmente inappropriati ai pronto soccorso». Il limite di saturazione accettabile, tenuto anche conto del margine di errore degli strumenti da casa, è comunque quello del 92%. Quando il medico assiste a domicilio persone con pochi sintomi deve appunto far misurare ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Un domumento del CTS che metta ordine nella giungla di linee guida presenti per ladeidi-19. Ne parla Repubblica che spiega che le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione civile sono state approvate ieri anche se il documento va ancora ritoccato. Viene sottolineata l’importanza del saturimetro. E viene fatta chiarezza sull’utilizzo di integratori vitaminici e sostanze come la«L’utilizzo diffuso di questo strumento potrebbe ridurre gli accessi potenzialmente inappropriati ai pronto soccorso». Il limite di saturazione accettabile, tenuto anche conto del margine di errore degli strumenti da casa, è comunque quello del 92%. Quando il medico assiste apersone con pochi sintomi deve appunto far misurare ...

