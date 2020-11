Il paradosso Raffaele Sollecito | assolto ma senza risarcimento | “Sono sul lastrico”

Ultime Notizie dalla rete : paradosso Raffaele

MeteoWeek

Presa di posizione del consigliere di opposizione in merito a quanto riconosciuto al comandante della Polizia locale: «Per gli altri agenti non è stato così» ...Appena nove gol siglati finora in campionato. Se la difesa regge con undici marcature al passivo, là davanti il bottino è decisamente magro per una squadra che si chiama Catania e ambisce al miglior p ...