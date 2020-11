Il concorrente ha dedicato uno spogliarello alla Del Vesco (Di sabato 28 novembre 2020) Lo spogliarello di Tommaso Zorzi come regalo di compleanno per Adua Del Vesco. GF Vip, compleanno Adua: Zorzi si spoglia per lei su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 28 novembre 2020) Lodi Tommaso Zorzi come regalo di compleanno per Adua Del. GF Vip, compleanno Adua: Zorzi si spoglia per lei su Notizie.it.

tommyzorzi_fan : @rajnbowmuke Ha detto che è dedicato ad un concorrente che non le fa ne caldo ne freddo. Comunque quello di rosalin… - oversensitive_ : Io vi dico che l’ultima volta che hanno dedicato un’intera puntata ad un’unica concorrente in nomination, era Eligr… - wowchecauldu : Mi ricordo che con Ilary Blasi ad ogni santo concorrente veniva dedicato del tempo in puntata #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : concorrente dedicato Serata dedicata a Maradona, La bella e la bestia o Seven? La tv del 28 novembre BergamoNews Rai, "The voice senior": l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè

Dopo la bufera sul video-tutorial sulla sexy casalinga di "Detto Fatto", la tv pubblica rischia l'ennesimo scivolone sul nuovo talent show ...

Mutuo soccorso Pioggia di soldi per il Fondo

Pubblicata la rendicontazione e chiuso il conto corrente dedicato al Fondo di mutuo soccorso. I fondi raccolti sono stati destinati a chi aveva fatto domanda tra il 10 e il 26 giugno e aveva presentat ...

Dopo la bufera sul video-tutorial sulla sexy casalinga di "Detto Fatto", la tv pubblica rischia l'ennesimo scivolone sul nuovo talent show ...Pubblicata la rendicontazione e chiuso il conto corrente dedicato al Fondo di mutuo soccorso. I fondi raccolti sono stati destinati a chi aveva fatto domanda tra il 10 e il 26 giugno e aveva presentat ...