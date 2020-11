Ferencvaros-Barcellona: formazioni e in tv (Di sabato 28 novembre 2020) Ferencvaros-Barcellona, match di ritorno valido per la quinta giornata del gruppo G di Champions League che comprende anche Juventus e Dinamo Kiev, si giocherà mercoledì 2 dicembre 2o20 alle ore 21. All’andata gli spagnoli hanno vinto per 4-0. Come arrivano le due squadre? Gli ungheresi, già eliminati avendo conquistato 1 punto in 4 partite, tenteranno l’ impresa contro i blaugrana per contendere il terzo posto necessario per accedere agli ottavi di Europa League. Gli ospiti, già qualificati, vorranno vincere per tenere a distanza la Juventus e mantenere il primo posto nel girone. Le scelte tecniche di Ferencvaros e Barcellona Il tecnico dei padroni di casa, Rebrov, si affiderà al 4-2-3-1. Dibusz in porta, Lovremcsics, Blazic, Dvali e Ladouni in difesa. A centrocampo, Heister e Kharatin. In avanti, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020), match di ritorno valido per la quinta giornata del gruppo G di Champions League che comprende anche Juventus e Dinamo Kiev, si giocherà mercoledì 2 dicembre 2o20 alle ore 21. All’andata gli spagnoli hanno vinto per 4-0. Come arrivano le due squadre? Gli ungheresi, già eliminati avendo conquistato 1 punto in 4 partite, tenteranno l’ impresa contro i blaugrana per contendere il terzo posto necessario per accedere agli ottavi di Europa League. Gli ospiti, già qualificati, vorranno vincere per tenere a distanza la Juventus e mantenere il primo posto nel girone. Le scelte tecniche diIl tecnico dei padroni di casa, Rebrov, si affiderà al 4-2-3-1. Dibusz in porta, Lovremcsics, Blazic, Dvali e Ladouni in difesa. A centrocampo, Heister e Kharatin. In avanti, ...

