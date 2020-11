Dalma Maradona dedica al padre un commosso post su Instagram (Di sabato 28 novembre 2020) Dalma Maradona affida il suo pensiero ad Instagram con lungo post d'addio al padre: "Ti amerò e ti difenderò per sempre" Figli Maradona, la primogenita Dalma: “Ti amerò per tutta la vita” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 28 novembre 2020)affida il suo pensiero adcon lungod'addio al: "Ti amerò e ti difenderò per sempre" Figli, la primogenita: “Ti amerò per tutta la vita” su Notizie.it.

