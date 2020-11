Boga: “Mancato trasferimento al Napoli? Non è dipeso dal virus” (Di sabato 28 novembre 2020) Jeremie Boga, calciatore del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’esterno dei neroverdi: “Mancato trasferimento a Napoli? Non è dipeso dal Coronavirus, ho parlato con il Sassuolo e abbiamo deciso di restare un altro anno per la mia crescita. Al Sassuolo si migliora tanto, Locatelli e Berardi sono in Nazionale grazie al Sassuolo. Lo scorso anno il Sassuolo meritava di più dell’ottavo posto, adesso dobbiamo continuare a lavorare con serietà ed entusiasmo, partendo dalla partita con l’Inter. De Zerbi ci ripete da molto tempo che siamo forti. Una partita come quella di Verona l’anno scorso l’avremmo persa, non è possibile giocare sempre bene, il mister ha detto che il nostro obiettivo è l’Europa e noi lo seguiamo.” Foto: twitter uff Sassuolo L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Jeremie, calciatore del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’esterno dei neroverdi:? Non èdal Coronavirus, ho parlato con il Sassuolo e abbiamo deciso di restare un altro anno per la mia crescita. Al Sassuolo si migliora tanto, Locatelli e Berardi sono in Nazionale grazie al Sassuolo. Lo scorso anno il Sassuolo meritava di più dell’ottavo posto, adesso dobbiamo continuare a lavorare con serietà ed entusiasmo, partendo dalla partita con l’Inter. De Zerbi ci ripete da molto tempo che siamo forti. Una partita come quella di Verona l’anno scorso l’avremmo persa, non è possibile giocare sempre bene, il mister ha detto che il nostro obiettivo è l’Europa e noi lo seguiamo.” Foto: twitter uff Sassuolo L'articolo proviene ...

