Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2020 ore 08 | 45

(Di venerdì 27 novembre 2020)DEL 27 NOVEMBREORE 8.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA MONTE D’ORO E SELVA DEI PINI IN DIREZIONE DI LATINA. NEL SENSO OPPOSTO, PER CURIOSI, CODE A PARTIRE DA VIA LAURENTINA. CI SPOSTIAMO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, PER UNA FUORIUSCITA DI GAS DAL SOTTOSUOLO AVVENUTA NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER IL PROSSIMO 21 DICEMBRE. ANDIAMO SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ...