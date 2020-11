Tazz – il campione FTW

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo l’umiliazione cheha inferto a Cody Rhodes, intrappolato nella celebre-Mission nell’ultima puntata di AEW Dynamite, sembra doveroso raccontare la sua breve ma intensa carriera. Il debutto diFormatosi nel circuito indipendente approdò in ECW nel 1993. Iniziò a far coppia con il discutibile Kevin Sullivan con cui vinse le cinture di coppia due volte.però in carriera ha sempre sofferto di infortuni, di cui alcuni anche molto gravi, e proprio per questo motivo fu costretto a fermarsi per parecchio tempo. FTW Championship Tornò nel 1995 e in quel periodocreò il FTW Championship. Questo particolare titolo, ora riportato in AEW proprio dal suo creatore e in possesso del suo assistito Brian Cage, non è mai stato riconosciuto come titolo ufficiale. ...