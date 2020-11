Sci, Alex Vinatzer si unisce a Federica Brignone e Guglielmo Bosca nella squadra di Banca Generali (Di venerdì 27 novembre 2020) Alex Vinatzer si unisce a Federica Brignone e Guglielmo Bosca nella squadra di Banca Generali nello sci italiano. A partire dalla gara di Fis Ski World Cup in programma il prossimo 21 dicembre in Alta-Badia, il marchio di Banca Generali comparirà sul copricapo di Alex Vinatzer in occasione di tutte le gare di Fis Ski World Cup e dei Campionati Italiani per le stagioni 2020/21 e 2021/22. La Banca sarà inoltre al fianco del giovane azzurro in occasione degli attesissimi Campionati Mondiali 2021 in programma a Cortina d’Ampezzo. Oltre alla partnership sulle piste, Vinatzer sarà poi protagonista di una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 novembre 2020)sidinello sci italiano. A partire dalla gara di Fis Ski World Cup in programma il prossimo 21 dicembre in Alta-Badia, il marchio dicomparirà sul copricapo diin occasione di tutte le gare di Fis Ski World Cup e dei Campionati Italiani per le stagioni 2020/21 e 2021/22. Lasarà inoltre al fianco del giovane azzurro in occasione degli attesissimi Campionati Mondiali 2021 in programma a Cortina d’Ampezzo. Oltre alla partnership sulle piste,sarà poi protagonista di una ...

