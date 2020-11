Roma, l’ex assessore Muraro querela Federica Angeli: “Mi ha distrutto, e ora lei è in Campidoglio” (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “Avevo capito che appena mi fossi dimessa la storia sarebbe finita. E cosi’ e’ stato. E’ finita male per me, che ho subito un omicidio di identita’, e bene per la giornalista, che prima ce l’aveva col Movimento 5 Stelle e ora e’ diventata delegata in Campidoglio”. E’ l’atto di accusa di Paola Muraro, prima assessora capitolina ai Rifiuti della giunta Raggi (dal luglio al dicembre 2016), contro Federica Angeli (e all’ex direttore di Repubblica, Mario Calabresi), attuale delegata della sindaca per le Periferie, ma all’epoca dei fatti giornalista di Repubblica. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “Avevo capito che appena mi fossi dimessa la storia sarebbe finita. E cosi’ e’ stato. E’ finita male per me, che ho subito un omicidio di identita’, e bene per la giornalista, che prima ce l’aveva col Movimento 5 Stelle e ora e’ diventata delegata in Campidoglio”. E’ l’atto di accusa di Paola Muraro, prima assessora capitolina ai Rifiuti della giunta Raggi (dal luglio al dicembre 2016), contro Federica Angeli (e all’ex direttore di Repubblica, Mario Calabresi), attuale delegata della sindaca per le Periferie, ma all’epoca dei fatti giornalista di Repubblica.

