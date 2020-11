Piemonte in zona arancione ma prosegue la Dad per seconda e terza media (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Piemonte passa a zona arancione da domenica 29 novembre. Il governatore Alberto Cirio ha però deciso di proseguire con la Dad per la seconda e terza media. Le scuole Piemontesi restano con misure da zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilpassa ada domenica 29 novembre. Il governatore Alberto Cirio ha però deciso di proseguire con la Dad per la. Le scuolesi restano con misure darossa. L'articolo .

