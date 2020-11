Pagamenti elettronici, piano cashback in via sperimentale dall’8 dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Il provvedimento entrerà pienamente in funzione nel 2021, ma il piano cashback dovrebbe partire in via sperimentale dall’8 dicembre, qualche giorno dopo rispetto al primo dicembre, data ipotizzata inizialmente. Per il mese di dicembre è previsto un rimborso del 10% per le spese fatte senza contanti in esercizi commerciali fisici (non valgono quelli online), con un tetto fissato a 150 euro e il divieto di frazionare i Pagamenti per aumentare le transazioni. Lo potrà ottenere chi farà almeno dieci acquisti tracciabili (con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari o tramite app sullo smartphone) entro la fine del mese e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. La Corte dei Conti avrebbe già registrato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Il provvedimento entrerà pienamente in funzione nel 2021, ma ildovrebbe partire in via, qualche giorno dopo rispetto al primo, data ipotizzata inizialmente. Per il mese diè previsto un rimborso del 10% per le spese fatte senza contanti in esercizi commerciali fisici (non valgono quelli online), con un tetto fissato a 150 euro e il divieto di frazionare iper aumentare le transazioni. Lo potrà ottenere chi farà almeno dieci acquisti tracciabili (con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari o tramite app sullo smartphone) entro la fine del mese e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. La Corte dei Conti avrebbe già registrato ...

