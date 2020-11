Nicola Piovani: «In ospedale per il Covid, ora disprezzo i negazionisti ancora di più» (Di venerdì 27 novembre 2020) Nicola Piovani, tra i compositori italiani più noti nel mondo, ha passato cinque settimane al Policlinico di Tor Vergata. E, una volta uscito, Piovani, 74 anni, ha deciso di rompere il silenzio. «A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19, con sintomi evidenti e preoccupanti. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Nicola Piovani, tra i compositori italiani più noti nel mondo, ha passato cinque settimane al Policlinico di Tor Vergata. E, una volta uscito, Piovani, 74 anni, ha deciso di rompere il silenzio. «A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19, con sintomi evidenti e preoccupanti.

HuffPostItalia : Nicola Piovani: 'Ho passato 5 settimane in ospedale per il covid. Disprezzo per i negazionisti' - repubblica : Nicola Piovani guarito dal Covid: 'Cinque settimane in ospedale. È aumentato il mio disprezzo per i negazionisti' [… - Corriere : Nicola Piovani: «Sono stato cinque settimane in ospedale per il Covid. Disprezzo i negazionisti» - juancar80 : RT @HuffPostItalia: Nicola Piovani: 'Ho passato 5 settimane in ospedale per il covid. Disprezzo per i negazionisti' - AlessandraB18 : Nicola Piovani guarito dal Covid: 'Cinque settimane in ospedale. È aumentato il mio disprezzo per i negazionisti' -… -