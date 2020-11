Iss e ministero della Salute frenano gli entusiasmi. L’indice Rt migliora ma sono ancora 10 le regioni ad alto rischio. E in altre 7 servono misure più stringenti entro un mese (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo la bozza dell’ultimo monitoraggio sull’andamento della curva epidemiologica, che l’Istituto superiore di Sanità e il ministero della Salute presenteranno domani, quasi tutte le regioni sono ancora classificate ad alto rischio di una epidemia “non controllata e non gestibile” o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane. Secondo gli ultimi dati, le regioni/PA classificate a rischio alto sono 10. Le rimanenti sono a rischio moderato, di cui 7 con una probabilità elevata di progredire a rischio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo la bozza dell’ultimo monitoraggio sull’andamentocurva epidemiologica, che l’Istituto superiore di Sanità e ilpresenteranno domani, quasi tutte leclassificate addi una epidemia “non controllata e non gestibile” o amoderato con alta probabilità di progredire anelle prossime settimane. Secondo gli ultimi dati, le/PA classificate a10. Le rimanentimoderato, di cui 7 con una probabilità elevata di progredire a...

SkyTG24 : Covid, Iss: Rt Italia scende a 1,08. Gli esperti: 'Evitare contatti non necessari' - fcolarieti : Iss e ministero della Salute frenano gli entusiasmi. L’indice Rt migliora ma sono ancora 10 le regioni ad alto risc… - vincemes70 : RT @SkyTG24: Covid, Iss: Rt Italia scende a 1,08. Gli esperti: 'Evitare contatti non necessari' - ph_pluton : RT @IlContiAndrea: Nella bozza del report di monitoraggio del ministero della Salute - #Iss sono ancora dieci le regioni ad alto rischio co… - angelodark33 : Il problema grosso e che le persone non riescono ad essere tamponati Neanche se chiami 100 volte qualcuno che ti d… -