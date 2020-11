GP Bahrain FP2: cane in pista! Vettel canta, Hamilton teme sia Roscoe (Di venerdì 27 novembre 2020) A circa metà sessione delle seconde libere, Albon ha imposto ai commissari lo stop del turno con una bandiera rossa per l'incidente in uscita dall'ultima curva. Tutti ai box per qualche minuto in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 novembre 2020) A circa metà sessione delle seconde libere, Albon ha imposto ai commissari lo stop del turno con una bandiera rossa per l'incidente in uscita dall'ultima curva. Tutti ai box per qualche minuto in ...

SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: BOTTO ALBON (-40’ ?? #FP2) ? Il thailandese va a muro in uscita dall’ultima curva: pilota ok Il LI… - SkySportF1 : ? Hamilton l’unico a scendere sotto l’1.29 (?? #FP2) #Verstappen tra le due #Mercedes, #Ferrari al lavoro per il 202… - SkySportF1 : ? #Albon a muro nelle FP2 ?? Il video dell'incidente #BahrainGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - CorriereQ : GP Bahrain: Hamilton super anche nelle FP2, Ferrari fuori dalla Top Ten - alex_crupi : Anche nelle FP2 del Gp del Bahrain il migliore è sempre lui... #hamilton #circusf1 #F1 #F12020 #lewishamilton44… -